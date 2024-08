«Irgendwie war es surreal»: So erlebte Hanka Rackwitz die Ausstrahlung

In der Jubiläumsstaffel des RTL–Dschungelcamps konnte man dabei zusehen, wie sich der Gemütszustand der eigentlich sehr fröhlich und freundlich in die TV–Show eingezogenen Hanka Rackwitz (55) von Tag zu Tag verschlechterte. An Tag sieben zog die ehemalige TV–Maklerin dann die Reissleine und verliess «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden» freiwillig. Seit der Aufzeichnung ist inzwischen einige Zeit vergangen, ihre Exit–Folge wurde aber erst am gestrigen 22. August ausgestrahlt. Am Tag nach dieser Sendung verriet die Dschungel–Legende im Interview mit spot on news unter anderem, ob das, was die Zuschauerinnen und Zuschauer zu sehen bekommen, überhaupt authentisch ist oder nicht, und wie zufrieden sie mit der Wahl des Dschungelkönigs/der Dschungelkönigin ist – den/die sie ja schon kennt.