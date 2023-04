Irina Shayk und Leonardo DiCaprio feiern zusammen bei Coachella-Party

Doch kein Liebes-Comeback mit Bradley Cooper (48)? Bahnt sich stattdessen ein neues Traumpaar an? Wie das Klatschportal «Page Six» der «New York Post» berichtet, wurde Model Irina Shayk (37) am Wochenende zusammen mit Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (48) auf dem Coachella Festival gesichtet. Demnach sollen die beiden auf einer Party von Samstag auf Sonntag bis in die frühen Morgenstunden gefeiert haben.