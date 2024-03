Iris Apfel: Lenny Kravitz, Lily Collins und mehr trauern um Modeikone

Lily Collins trauert um Iris Apfel

Schauspielerin Lily Collins (34) kommentierte: «Die Modegötter begrüssen eine Ikone.» In einer Instagram–Story erklärte die «Emily in Paris»–Darstellerin zudem, dass sie in der Serie ein Design Apfels tragen durfte. «Dein Stil wird weiterleben und dein Werk wird für immer gefeiert werden», schreibt Collins weiter. «Was für eine Frau. Was für eine Legende. Was für ein Leben.»