Iris Berben: Als Schauspielerin wird man «kein Multimillionär»

Das liegt an der prekären Auftragslage, wie sie im Interview mit der «Bild am Sonntag» verrät. «Wir machen gerade extrem unsichere Zeiten durch. Ich höre von sehr vielen Kolleginnen und Kollegen, dass sie keine Angebote bekommen. Dass sie nicht wissen, wie und ob es weitergeht. Es gibt viel Stillstand, viel Abwarten», so Berben. Das führe dazu, dass es in der Branche «keine Sicherheit» mehr gebe und man bis zur nächsten Rollenanfrage zittern müsse.