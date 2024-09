Iris Berben auf dem Laufsteg in Paris: «Ein Gefühl von Stärke»

Wie sehr geniessen Sie den grossen Auftritt auf dem Laufsteg?

Berben: Es ist ein Gefühl von Freude, ein Gefühl von Stärke – aber zugleich auch ein Ausdruck von Spass und Selbstbewusstsein. Ich finde es bemerkenswert, dass der Auftritt im Rahmen von «Le Défilé» völlig konkurrenzfrei ist. Es wird ein Zusammengehörigkeitsgefühl greifbar, welches den Moment prägt und ihn zu etwas ganz Besonderem macht. Den Auftritt als gemeinschaftliche Einheit geniesse ich in vollen Zügen, denn es setzt ein Statement von Frauen an Frauen weltweit. Beim ersten Mal habe ich das Zusammentreffen in Paris noch als eine Art riesigen Kindergeburtstag beschrieben. Heute würde ich das wohl weniger so formulieren, weil mir die Notwendigkeit und Bedeutung dessen, was wir hier tun, inzwischen viel präsenter ist. Es geht darum, Forderungen in die Öffentlichkeit zu tragen, eine Unsichtbarkeit zu durchbrechen und laut zu sein. Wenn man die Gelegenheit hat, dies auf eine so spielerische und doch wirkungsvolle Weise zu tun, wie es entlang der ikonischen Laufstegshow der Fall ist, kann man es nur in vollen Zügen geniessen.