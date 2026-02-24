Iris Berben: «Es gibt immer eine zweite Chance»

Auch für die Arbeit am Set findet die zigfach ausgezeichnete Schauspielerin nur lobende Worte. Laut Berben herrschte insbesondere im Zusammenspiel mit den jüngeren Darstellern eine «grossartige und leidenschaftliche» Atmosphäre: «Die jungen Leute hatten nicht nur Lust, ihre eigene Rolle zu spielen, sondern das Ganze als Ensemble zu begreifen. Das fand ich wunderbar.» Auch Heiner Lauterbachs Tochter Maya Lauterbach (23) spielt im Film mit, was bei den Dreharbeiten aber keine Rolle spielte. «Man hat das am Set gar nicht gespürt», lobt Berben. «Heiner ist aber auch klug genug, Privates draussen zu lassen. Maya war vollkommen in die Gruppe integriert, sehr professionell. Die beiden haben aber auch schon öfter zusammen gedreht und somit Erfahrung.»