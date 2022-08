Iris Berben: Hinterherpfeifen war für früher «ein Kompliment»

Iris Berben (72) zog in den 1960er Jahren nach München und machte ihre ersten Schritte als Schauspielerin. In der «Welt am Sonntag» blickt sie auf den Beginn ihrer Karriere und das frühere Leben in der Stadt zurück. Ihre Filmkarriere startete damit, dass sie «als hübsches Mädchen besetzt» wurde, so Berben. «Das war ein ganz guter Motor, weil es mich antrieb zu beweisen, dass ich mehr als Attraktivität zu bieten hatte. Trotzdem, in der Zeit war ein hübsches Mädchen zu sein ein guter Türöffner», erzählt die 72-Jährige.