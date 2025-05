Iris Berben über Gleichberechtigung: «Ein Aufatmen ist nicht in Sicht»

Was braucht es, damit auch Frauen über 50 mehr Raum in Drehbüchern und Produktionen bekommen – nicht nur als Mutterfigur oder Nebenrolle?

Berben: Zunächst braucht es ein grundlegendes Umdenken – in der Branche, aber auch in der Gesellschaft. Es beginnt damit, wer Geschichten erzählt und wer über Inhalte, Budgets und Besetzungen entscheidet. Deshalb ist es so wichtig, dass mehr Frauen in Schlüsselpositionen vertreten sind – insbesondere als Produzentinnen oder in Entscheidungsrollen, in denen es um die Verteilung von Geldern geht. Wie in vielen anderen Branchen gilt auch hier: Echte Veränderung entsteht durch Parität. Nur so kann auch das Bild der Frau über 50 in unserer Gesellschaft differenzierter und zeitgemässer erzählt werden. Es geht darum, Frauen jenseits gängiger Klischees zu zeigen – nicht nur als Mutterfigur oder «rüstige Grossmutter», sondern als vielschichtige Hauptfiguren mit eigenen Träumen, Wünschen, Erkenntnissen, Brüchen, Verlusten und Entwicklungen. Wir sind da auf einem guten Weg, aber es braucht weiterhin Beharrlichkeit. Wir müssen diese Sichtbarkeit immer wieder einfordern, bis sie zur Selbstverständlichkeit wird.