Iris Berben und Heiner Lauterbach spielen erstmals ein Liebespaar

Nun hofft Walter auf ein Liebescomeback mit Alice. Doch die freigeistige Kunstprofessorin denkt gar nicht daran, sich zu binden. Dennoch gibt sie Walter unter einer Bedingung eine zweite Chance. Wenn er wirklich Interesse für ihre Welt zeigt, öffnet sie sich im vielleicht. Also schreibt sich der wenig kunstaffine Senior als Gaststudent in einem Kurs von Alice ein. Zu deren Entsetzen. Walter muss sich nicht nur mit seiner Professorin herumschlagen, sondern auch mit seinen deutlich jüngeren Kommilitonen.