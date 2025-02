Iris Klein bei «Promis unter Palmen»: «Ich hatte nur eine Strategie»

Auch gibt die Reality–TV–Bekanntheit einen kleinen Ausblick auf die dritte «Promis unter Palmen»–Staffel. «Ich werde mich in der Sendung sehr emotional und vor allen Dingen immer real zeigen, da ich mich niemals verstellen werde. Vielleicht werden einige Dinge für den einen oder anderen peinlich sein und dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal», teasert Klein an. Dennoch wünsche sie sich, «dass der Zuschauer mich etwas versteht». Auf die Unterstützung ihrer Liebsten könne sich Klein so oder so verlassen: «Meine Familie und engsten Freunde stehen immer und ohne Ausnahme fest hinter mir. Das gibt mir Kraft.»