Iris Klein hat sich von ihrem Freund Mr. T getrennt

«Ich bin viel zu emotional»

Als ein Fan dann sein Mitgefühl bekundete, legte Iris Klein nach. «Manchmal ist es einfach für beide besser», schrieb sie. Dann brechen bei ihr die Dämme. «Ich weiss ja auch, dass ich nicht einfach bin und etwas in mir kaputt ist», so die «Promi Big Brother»–Teilnehmerin. «Damit wird wahrscheinlich kein Mann mehr in meinem Leben klar kommen.» Ihr Fazit: «Ich bin viel zu emotional». Dazu postete sie das Emoji eines Affen, der sich die Augen zuhält.