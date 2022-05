Seit dem 13. April kämpfen 21 Prominente in der dritten Staffel von «Kampf der Realitystars» bei RTLzwei um 50.000 Euro. Moderiert wird die Show seit der ersten Staffel von Cathy Hummels (34), die in Thailand die Promis ins Schwitzen bringt. Experten prallen dort auf Neulinge der Reality-Welt. Angefangen hat die neue Staffel allerdings ohne Iris Klein (54), die seit Tag eins eigentlich hätte dabei sein sollen. Die Mutter von Daniela Katzenberger (35) hatte sich kurz vor Drehstart mit dem Coronavirus infiziert und war bislang nur digital am iPad zu sehen.