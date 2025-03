Iris Klein: Unfall bei «#CoupleChallenge» mit weitreichenden Folgen

In einer Gruppen–Challenge mussten die Kandidatinnen und Kandidaten eine Gewinnsumme im Jackpot retten. Dazu ging es für die Fragensteller auf ein XXL–Luftkissen im Wasser. Die Duo–Partner mussten am Rand die Fragen beantworten, danach waren wieder die Fragensteller dran, die sich ins Wasser katapultieren liessen und währenddessen Geldplättchen für alle falsch beantworteten Fragen von ihrer Schwimmweste entfernen mussten. Iris Klein stürzte beim Sprung ins Wasser «auf die linke Brust», wie sie noch im Wasser unter Schmerzen berichtete. «Der Schlag war hart wie eine Ohrfeige, das war Horror.» Ihr hilfloser Partner bezeichnete den Unfall ebenfalls als «schrecklichen Moment». Am Ende verlor die Gruppe 12.000 Euro.