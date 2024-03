Iris Klein zeigt sich selbstbewusst auf der Fashion Week in Paris

Iris Klein als Model gefragt

«Iris und ich kennen uns schon zehn Jahre und im letzten Jahr habe ich sie gefragt, ob sie für mich in New York laufen möchte. Das hat Iris mega gemacht», schwärmt Designerin Pia Bolte im Gespräch mit spot on news. Folglich habe Bolte die 56–Jährige nach ihrem Model–Debüt in New York auch für ihre Show in Paris gebucht. «Iris verkörpert für mich die perfekte weibliche Frau und entspricht eben nicht der Norm, was man auf dem Laufsteg so kennt.»