«Iron Man»-Star Gwyneth Paltrow rechnet mit Superheldenfilmen ab

Gwyneth Paltrow (51) hat über die Masse an Superheldenfilmen in Hollywood gesprochen. Ihrer Meinung nach gibt es eine begrenzte Anzahl an guten Filmen in diesem Genre, wie die Schauspielerin in der Show «Hot Ones» erklärte. Darin kam auch Cord Jeffersons (42) Oscar–Rede zur Sprache. Während dieser seine Auszeichnung für das beste adaptierte Drehbuch entgegennahm, richtete der Regisseur von «Amerikanische Fiktion» einen Appell an die Verantwortlichen der Filmindustrie: «Anstatt einen 200–Millionen–Dollar–Film zu machen», sollten diese lieber versuchen, «20 10–Millionen–Dollar–Filme zu machen», so Jefferson.