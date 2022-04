«Ironheart»: «Black Panther»-Macher steigt bei neuer Marvel-Serie ein

Die Hauptdarstellerin von «Ironheart» steht schon länger fest. Dominique Thorne (24, «Judas and the Black Messiah») wird Riri Williams verkörpern. Die afroamerikanische Studentin baut in ihrem Wohnheim am Massachusetts Institute of Technology (MIT) Tony Starks Iron-Man-Rüstung nach. Dabei benutzt sie auch Originalteile des Hightech-Anzugs des Milliardärs, der in «Avengers: Endgame» im Kampf gegen Thanos starb. Robert Downey Jr. (57) verkörperte Tony Stark im Marvel Cinematic Universe.