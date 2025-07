«Ironheart»-Finale enthüllt diesen Star als langersehnten MCU-Schurken

Darum geht es in «Ironheart»

Wer die Serie noch nicht gesehen, aber dennoch bis zu dieser Stelle gelesen hat: «Ironheart» erzählt die Origin–Geschichte der Helden–Persona von Erfinderin Riri, die unter anderem bereits in «Black Panther: Wakanda Forever» zu sehen war. In «Ironheart» strebt Riri danach, sich einen eigenen, an Superheld Iron Man erinnernden Kampfanzug zu basteln. Zugleich beginnt die junge Frau, für den undurchschaubaren, mit Superkräften ausgestatteten The Hood (Anthony Ramos, 33) und dessen Crew zu arbeiten. Denn Riri braucht für ihr Superheldin–Unterfangen vor allem eines: Geld.