Isaak: So unterstützt ihn seine Frau auf dem Weg zum ESC

Inwiefern helfen Ihnen heute noch die Erfahrungen als Strassenmusiker?

Isaak: Egal, was für Auftritte ich gespielt habe, die Strassenmusik war schon immer ein Teil von mir. Und sie hat mich vieles gelehrt. Vor allem, dass es sich lohnt, mutig zu sein und für sich selber einzustehen. Am meisten habe ich gelernt, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Ich kann mich noch an meinen ersten Clinch mit einem Herrn in Minden erinnern, der sein Fenster geöffnet und mich beleidigt hat. Es war der erste Moment in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, ich muss mich wehren. Ich meinte zu ihm: «Das kann man aber auch netter sagen.» Ich dachte, der kommt jetzt runter und greift mich an. Was stattdessen passiert ist, ist diese Gruppendynamik und die Leute um mich herum sind mir zur Seite gesprungen und haben mich unterstützt.