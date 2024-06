Isabel Edvardsson: «Let's Dance»-Star verrät Geschlecht ihres Kindes

Isabel Edvardsson verrät Babygeschlecht

In einem ersten Post erklärte Edvardsson am späten 5. Juni: «Ich bin immer noch in einer schönen Baby–Bubble und fasse es nicht, dass es fast 2 Monate vergangen ist, seit dem ich dreifach Mama bin.» Dann berichtet sie, dass es ihr selbst und ihrer Familie «sehr gut» gehen würde. Die 41–Jährige stellt ihre Fans und Follower zudem auf einen «ziemlich unspektakulären Gender–Reveal» ein.