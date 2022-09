Isabell Horn: Nach dem «GZSZ»-Aus «fiel ich in ein tiefes Loch»

Seit 2020 gehört Schauspielerin Isabell Horn (38) zum Cast der ZDF-Serie «Bettys Diagnose». Zuvor machte sie aber vor allem die Rolle der Pia Koch in der RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» bekannt. Doch was vor den TV-Bildschirmen oft so perfekt scheint, kann in Wirklichkeit völlig anders aussehen. Nach ihrem «GZSZ»-Aus im Jahr 2014 sei Horn mit etwas konfrontiert worden, was sie nicht hatte kommen sehen: mit dem Thema Depressionen.