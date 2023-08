Ischiasbeschwerden: Adele konnte sich angeblich nicht mehr bewegen

Adele musste ins neue Jahr watscheln

Am Silvesterabend erklärte Adele bereits im Rahmen ihrer «Weekends with Adele»–Show in Las Vegas, dass sie diese Probleme habe. «Zurzeit muss ich watscheln, weil ich einen wirklich schlimmen Ischias habe», erzählte sie unter anderem in einem Mitschnitt, der vom Klatschblatt «Daily Star» veröffentlicht wurde.