Island boykottiert als fünftes Land den Eurovision Song Contest 2026

Die Krise um den Eurovision Song Contest 2026 in Wien weitet sich aus. Als nunmehr fünftes Land hat Island seine Teilnahme an dem Musikwettbewerb offiziell abgesagt. Der isländische öffentlich–rechtliche Rundfunk RÚV begründete den Schritt am Mittwoch mit der Entscheidung der Europäischen Rundfunkunion EBU, Israel weiterhin am Wettbewerb teilnehmen zu lassen. Island schliesst sich damit den Niederlanden, Spanien, Irland und Slowenien an, die bereits zuvor ihren Rückzug erklärt hatten.