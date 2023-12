Israel wird beim Eurovision Song Contest antreten

ESC–Finale 2024 findet im Mai statt

Die EBU und die öffentlich–rechtliche Fernsehgesellschaft SVT aus Schweden hatten im Juli mitgeteilt, dass der kommende Musikwettbewerb in Malmö stattfinden wird. Das Finale des Eurovision Song Contest soll am Samstag, 11. Mai 2024, steigen. In der gleichen Woche, am 7. Mai und 9. Mai, werden zuvor die beiden Halbfinals ausgetragen.