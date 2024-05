Ist Alec Baldwins «Rust»-Prozess schon in wenigen Tagen Geschichte?

Am 9. Juli soll im US–Bundesstaat New Mexico Hollywoodstar Alec Baldwin (66) der Prozess gemacht werden. Es geht um die tödlichen Schüsse auf die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979–2021), die sich am Set des Westerns «Rust» ereigneten. Hannah Gutierrez–Reed, die Waffenmeisterin des Films, war im März bereits für schuldig befunden worden, ihre Aufsichtspflicht am Set vernachlässigt und so zum Tod von Hutchins beigetragen zu haben. Sie wurde zu einer Haftstrafe von 18 Monaten ohne Bewährung verurteilt. Doch wird der Prozess gegen Hauptdarsteller und Produzent Baldwin überhaupt starten?