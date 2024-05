Ist «Alien»-Ikone Sigourney Weaver im neuen «Star Wars»-Film dabei?

«Alien» verhalf Sigourney Weaver zum internationalen Durchbruch

In welche Rolle Sigourney Weaver in dem neuen «Star Wars»–Film «The Mandalorian & Grogu»schlüpfen könnte, ist nicht bekannt. Die Schauspielerin aus New York feierte ihren Durchbruch mit den «Alien»–Filmen, die 1979 mit dem Sci–Fi–Horror–Klassiker von Ridley Scott (86) starteten. In Insgesamt vier Streifen des «Alien»–Franchises war Sigourney Weaver zu sehen und gilt seitdem als einer der ersten weiblichen Actionstars. Auch in den «Ghostbusters»– und «Avatar»–Reihen war sie dabei. Die 74–Jährige war ausserdem bereits dreimal für einen Oscar nominiert: 1987 als beste Hauptdarstellerin für «Aliens – Die Rückkehr», 1989 als beste Hauptdarstellerin für «Gorillas im Nebel» und 1989 als beste Nebendarstellerin für «Die Waffen der Frauen».