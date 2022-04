Ist Demi Moore frisch verliebt?

Humm ist in den USA nicht nur ein gefeierter Küchenchef. Er ist unter anderem auch Mitbegründer von «Rethink Food». Die gemeinnützige Organisation, die 2017 in New York ins Leben gerufen wurde, setzt sich für ein gerechteres und nachhaltigeres Ernährungssystem ein. Während der Corona-Pandemie organisierte sie Mahlzeiten für Ersthelfer und Bedürftige.