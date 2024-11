Ist denn schon Black Friday? Hier gibt es bereits Angebote

Die Shopping–Saison geht mit dem Black Friday in die heisse Phase. Obwohl dieser offiziell erst nächste Woche ist, haben einige Anbieter die Rabattschlacht bereits eröffnet. Bei vielen Händlern und Herstellern laufen bereits die so genannten «Black Weeks», die in der Regel bis zum Cyber Monday am 2. Dezember dauern. Wo Schnäppchenjäger in den nächsten Tagen und Wochen die Augen offen halten sollten.