Ist die Kasse bei den Sussexes leer? So reich sind Harry und Meghan

Mit einem «Windsor»–Kleid für 1.300 Euro, Yves–Saint–Laurent–Sandalen und exklusiven Accessoires will Herzogin Meghan (43) ihre Fans begeistern – oder einfach nur Geld verdienen? Die Ehefrau von Prinz Harry (40) hat jetzt ihren eigenen Online–Shop eröffnet. «Viele von euch haben danach gefragt, also hier ist es», verkündete die Herzogin in ihrer Instagram–Story und verlinkte zu ihrem neuen Shop auf der Plattform ShopMy. Dort präsentiert sie «eine handverlesene und kuratierte Sammlung von Dingen, die ich liebe». Doch während sie Luxusmode anpreist, fragen sich einige Beobachter: Haben die Sussexes Geldnot? So steht es um die Finanzen des royalen Aussteiger–Paares.