Ist er der neue James Bond? So tickt Aaron Taylor-Johnson

Golden–Globe–Sieg ohne Oscar–Nominierung

2010 folgte für Aaron Taylor–Johnson dann der endgültige Durchbruch jenseits der Klatschpresse. Er spielte die Titelrolle in der schrill–brutalen Comic–Verfilmung «Kick–Ass». Es folgte eine stabile Karriere ohne grosse Ausschläge nach oben. In «Savages» (2012) von Oliver Stone (77) schlüpfte er in eine der Hauptrollen als Dealer, der sich mit einem mexikanischen Kartell anlegt. Im selben Jahr war er in der Tolstoi–Verfilmung «Anna Karenina» neben Keira Knightley (38) zu sehen. Mit «Avengers: Age of Ultron» wurde er als Pietro Maximoff kurzzeitig Teil des Marvel–Universums.