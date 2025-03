Ist Jason Isaacs genervt vom Wirbel um «The White Lotus»-Nacktszene?

Nicht die erste männliche Nacktszene in «The White Lotus»

Isaacs, der in Staffel drei von «The White Lotus» den Geschäftsmann Timothy Ratliff spielt, ist nicht der erste Mann, der vollkommen nackt in der Serie zu sehen ist. In der zweiten Staffel von «The White Lotus» zog sich auch schon Theo James (40) aus. Der Schauspieler ging mit seiner Nacktszene damals offener um. «Man bespricht sich mit dem Regisseur und den Produzenten und sie sagen: Okay, dafür werden wir eine Prothese verwenden. Wir werden etwas benutzen», sagte er Ende 2022 in der «Tonight Show» von Jimmy Fallon (50). Er bezeichnete die Proteste dort als «gigantisch».