Ist Jimi Blue Ochsenknecht beim «Kampf der Realitystars» dabei?

Ein beliebtes Reality–TV–Format könnte dabei infrage kommen. Denn Jimi Blue Ochsenknecht zeigt sich bei Instagram in paradiesischem Ambiente in Thailand. Auf dem Foto markierte der 33–Jährige einen Beach Club auf Phuket. In der Region wird bekanntlich der RTLzwei–Hit «Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand» gedreht. In der Abenteuer–Gameshow wohnen die Promis gemeinsam in einer Strand–Sala und treten in Spielen gegeneinander an.