Ist Lady Gaga zum dritten Mal verlobt?

Bilder, die Page Six, dem Klatschblatt der «New York Post» vorliegen, zeigen die Musikerin am 7. April bei einem Spaziergang in West Hollywood in Kalifornien. Sie trägt einen langen schwarzen Mantel, Pumps und eine grosse Tasche. Besonders sticht aber der Klunker ins Auge, der an Gagas linkem Ringfinger prangt. Bei dem Diamanten, der unter ihrem Mantelärmel hervorblitzt, könnte es sich gut um einen Verlobungsring handeln.