Ist Robert De Niro ein heimlicher Fan von Taylor Swift?

Steckt in Hollywood-Star Robert de Niro (78) ein heimlicher «Swiftie»? In einem Interview mit dem Branchenmagazin «Variety», in dem es um das Tribeca Film Festival geht, spricht er auch über Taylor Swifts (32) Musik. Der Oscarpreisträger gab zu, «alle ihre Alben» zu besitzen. Er würde demnach nicht sagen, dass er «kein Fan» sei: «Wahrscheinlich höre ich ihre Musik und mag sie im Radio.» Das Festival wurde von De Niro und Jane Rosenthal (65) im Jahr 2001 ins Leben gerufen. 2022 wird dort auch Swifts Film «All Too Well: The Short Film» gezeigt.