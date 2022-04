Ist Will Smith der nächste? Diese Stars flogen schon aus der Academy

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) hat ein Disziplinarverfahren gegen Will Smith (53) eingeleitet. Der Schauspieler, der bei der Oscarverleihung Komiker Chris Rock (57) eine Ohrfeige verpasst hatte, könnte seine Mitgliedschaft in dem Verband verlieren. Die AMPAS vergibt unter anderem die Oscars.