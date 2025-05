«It Ends With Us»-Streit: Taylor Swift offiziell vorgeladen

Dass Swift in den Fall mit hineingezogen wird, liegt offenbar an ihrer Freundschaft mit Blake Lively (37). Die Schauspielerin, die mit Baldoni an dem Film arbeitete, befindet sich seit Ende des vergangenen Jahres im Rechtsstreit mit ihrem Co–Star. Dem Bericht zufolge lud Lively den Regisseur im Jahr 2023 zu sich nach New York City ein, um Drehbuchänderungen zu besprechen. Anwesend waren dort angeblich auch Livelys Ehemann Ryan Reynolds (48) und ihre enge Freundin Taylor Swift. Die beiden sollen sich an den Gesprächen beteiligt haben, so die Behauptung.