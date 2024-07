«It Girl Blonde»: So bekommt man Sienna Millers begehrte Haarfarbe

«It Girl Blonde» ist ein heller, warmer Blondton, der an sonnige Tage und mühelose Coolness erinnert. Dieser Farbton sieht teuer aus, ohne dabei zu perfekt zu wirken – genau das Richtige für alle, die einen natürlichen, aber dennoch besonderen Look tragen wollen, der sich von anderen Haarfarben abhebt. Styling–Vorbild für diesen Haarfarben–Look ist Schauspielerin Sienna Miller (42). Sie sorgt auf den roten Teppichen und in den ersten Reihen der Fashion Weeks dieser Welt nicht nur mit ihrem modernen Boho–Chic, sondern vor allem mit ihrem weichen und strahlenden Blondton für Aufmerksamkeit. Eine Haarfarbe, die nun als der begehrenswerteste Blondton für den Sommer 2024 gilt: