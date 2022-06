Die Klassiker: Capri-Hose und Capri-Sandalen

Um echtes Capri-Feeling hervorzurufen, sollte man in eine klassische Capri-Hose investieren. Am besten in Kombination mit eleganten und filigranen Capri-Sandalen. Jackie Kennedy machte die Capri-Sandalen zum festen Bestandteil ihrer Urlaubsoutfits und somit zum Klassiker in der Modewelt. Die flachen Zehensteg-Sandalen passen nicht nur perfekt zu Capri-Hosen, sondern auch zu luftigen Sommerkleidern, kurzen Hosen, weiten Röcken und Mini-Kleidern mit Volants. Promis wie Sienna Miller (40) und Alessandra Ambrosio (41) schwören bei ihren Sommerlooks auf die flachen Sandalen.