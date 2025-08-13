Italienischer Genuss: Spaghetti alla Chitarra mit Brokkoli und Tomaten

Zubereitung (45 Minuten)

1. Honig, Zucker, Sojasauce, neutrales Öl und Paprikapulver in einer Pfanne bei starker Hitze aufkochen lassen. Die Pecannüsse untermischen und erhitzen, bis sie glänzen und rundherum mit der Glasur überzogen sind. Die Masse auf einen Teller geben, abkühlen lassen und grob hacken.