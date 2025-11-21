«It's Christmas»: No Angels feiern ihr Weihnachtsalbum-Debüt

Für das Album arbeiteten die No Angels mit einer Full Size Big Band, Dirigent George Miltiyadoff und Produzent Christian Geller zusammen. Es enthält neu interpretierte Weihnachtsklassiker, bekannte Favoriten sowie drei neue Songs. Die Arrangements verbinden Elemente von Big–Band– und Orchesterklängen mit festlicher Popmusik. Der Titeltrack «It‹s Christmas» stammt laut einer Instagram–Story aus der Feder von Musiker Nasri Atweh (44), dem Ehemann von Sandy Mölling. Von der Ballade «I Still Believe», die als Hymne für den RTL–Spendenmarathon 2025 diente, gibt es zwei Versionen auf dem Album. Zu den Klassikern auf der Platte zählen neben «Santa Claus Is Comin› to Town» auch «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!», «It's The Most Wonderful Time Of The Year», «Santa Baby» oder «Silent Night».