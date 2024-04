Ivanka Trump bis Jared Kushner: Die möglichen Zeugen im Trump-Prozess

Am gestrigen 15. April hat in New York ein weiterer Gerichtsprozess gegen Donald Trump (77) begonnen. Das Verfahren wird als historisch angesehen, ist es doch das erste Mal, dass sich ein ehemaliger Präsident in den USA strafrechtlich vor Gericht verantworten muss. Die Liste der möglichen Zeuginnen und Zeugen umfasst laut US–Medienberichten mehr als 40 Personen – darunter Schlüsselfiguren wie die Pornodarstellerin Stormy Daniels (45) aber auch Familienmitglieder wie Donald Trumps Tochter Ivanka (42) und deren Ehepartner Jared Kushner (43).