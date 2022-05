Izabel Goulart zieht in knallrotem Jumpsuit die Blicke auf sich

Das ehemalige «Victoria‹s Secret»-Model Izabel Goulart (37) hat am Dienstag (24. Mai) auf den 75. Filmfestspielen in Cannes einen atemberaubenden Auftritt hingelegt. Auf der «L›Innocent»-Premiere sah sie in ihrem roten Jumpsuit mit auffälliger Schleppe aus Rüschen in Federn-Optik sensationell aus. Der trägerlose Einteiler betonte die langen Beine des Models. Diese schmückte sie zudem mit passenden roten spitzen Pumps.