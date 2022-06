J. K. Rowling fällt auf «geschmacklosen» Selenskyj-Streich herein

An anderer Stelle spreche der Imitator davon, dass die ukrainischen Soldaten «Avada Kedavra», den Todesfluch in der Welt von Harry Potter, auf Raketen schreiben sollen. Ausserdem fragte er demnach etwa, ob die Figur Albus Dumbledore tatsächlich homosexuell sei und sagte, dass er «hoffentlich nicht» mit einer Transgender-Person geschlafen habe - eine Anspielung auf Aussagen der Autorin über Transmenschen, die in den vergangenen Jahren für Aufsehen gesorgt hatten.