Jacinda Ardern «trotz grösster Mühen» mit Corona infiziert

Bevölkerung soll gut auf sich aufpassen

Ardern habe am Freitagabend dann ein «schwach positives» und am Samstagmorgen ein «starkes» Testergebnis bekommen. Sie bedauere sehr, dass sie nun in einer wichtigen Woche nicht bei der Regierung sein könne, wolle mit ihrem Team aber in engem Kontakt stehen. In den kommenden Tagen soll unter anderem der Haushalt veröffentlicht werden.