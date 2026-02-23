Jack Black feiert 20. Hochzeitstag mit süssem Instagram-Beitrag

Der zwanzigste Hochzeitstag hat Jack Black (56) dazu veranlasst, auf Instagram einen rührenden Beitrag mit zahlreichen Fotos seiner Ehefrau Tanya Haden (54) zu veröffentlichen. Am Sonntag teilte der Schauspieler und Comedian mehrere Schnappschüsse des Paares sowie ihrer Kinder Samuel (19) und Thomas (17) aus den vergangenen Jahren.
Black gratuliert seiner Ehefrau
Auf einem Bild ziehen die beiden Grimassen, während sie sich tief in die Augen schauen, in einem anderen lachen sie gemeinsam, während Tanya Haden auf Jack Blacks Schoss sitzt. Black teilte ausserdem ein Bild, das das Paar mit den gemeinsamen Söhnen beim Meditieren zeigt sowie Aufnahmen von Haden im Pool und auf einer Schaukel am Strand.
Zu den Bildern schrieb er: «20 Jahre! Alles Liebe zum Hochzeitstag, mein Schatz.» Blacks «King Kong»–Co–Star Naomi Watts und Schauspieler Josh Brolin kommentierten den Beitrag beide mit roten Herz–Emojis.
Die beiden lernten sich bereits in der Schule kennen
Black und Haden, eine Künstlerin und Cellistin, lernten sich erstmals während der High School in Santa Monica kennen. «Ich war einfach immer von ihnen beeindruckt», sagte Black über Haden und ihre Schwestern im Podcast «Armchair Expert».
«Und wir liefen uns immer wieder über den Weg. Ich hatte eine Freundin, sie hatte einen Freund, und es war nur ein bisschen Geplauder hier und da. Und dann kam der Tag, an dem keiner von uns einen festen Partner hatte.»
«Ich war immer irgendwie eingeschüchtert und wollte eigentlich nie wirklich auf sie zugehen – sie machte den ersten Schritt», fasste Black die erste Kontaktaufnahme zusammen.
Seit 2006 verheiratet
Black erzählte, wie beide dann auf einer Überraschungsgeburtstagsfeier für einen gemeinsamen Freund waren und Haden auf ihn zukam, ihn fragte, ob er Abendessen gehen wolle, und ihm ihre Nummer gab.
«Und ich dachte nur: oh mein Gott. Der Himmel öffnete sich über meinem Kopf, weil es so war, als würde genau das passieren, was ich mir immer gewünscht hatte», sagte er. Das Paar heiratete 2006, knapp ein Jahr nachdem sie begonnen hatten, sich zu daten.
Bruder überredete Black zur Hochzeit
Im Juni 2006, nur wenige Monate nach der Hochzeit, bekamen Black und Haden ihr erstes Kind, Samuel, und zwei Jahre später kam ihr zweiter Sohn, Thomas, zur Welt.
«Wir haben zunächst nicht geheiratet, weil wir eigentlich nicht an den Vertrag und dieses ganze Ding glauben. Warum sollte das nötig sein? Und dann, sobald sie schwanger war, meinte mein Bruder: ‹Was zum Teufel machst du – du heiratest sie!›», sagte der «School of Rock»–Star. «Ich dachte: Du hast recht, Alter. Ich ging auf die Knie, und sie lachte und sagte ja.»