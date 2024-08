Jack Black gibt nach abgesagter Tenacious-D-Tour ein Update

Tenacious D sagt Tour ab: Das war passiert

Jack Black hatte am 16. Juli in einer Erklärung auf Instagram geschrieben, er sei «von dem, was am Sonntag bei der Show gesagt wurde, überrumpelt» worden. «Ich würde niemals Hassrede dulden oder politische Gewalt in irgendeiner Form unterstützen.» Nach reiflicher Überlegung halte er es nicht für angemessen, die Tour von Tenacious D fortzusetzen. Zudem liegen Black zufolge nun «alle zukünftigen kreativen Pläne auf Eis».