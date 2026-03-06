Jack Osbourne erinnert sich: So verlief der letzte Tag mit Vater Ozzy

Doch nach seiner grossen Abschiedsshow mit Black Sabbath am 5. Juli habe Jack gemerkt, dass sich etwas verändert hatte. «Ich glaube, er hatte abgeschlossen», mutmasste er. An diesem Abend habe sich sein Vater im Spiegel betrachtet und gesagt: «Ich glaube, ich werde mir die Haare abschneiden.» Als sein Sohn nach dem Grund fragte, antwortete der Musiker: «Ich habe mich zur Ruhe gesetzt. Ich bin kein Rockstar mehr.» Denke Jack jetzt daran zurück, erkenne er: «Ja, er hatte abgeschlossen. Er war mit seiner Reise zufrieden.»