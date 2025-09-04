Jack Osbourne unter Tränen: So erfuhr er vom Tod seines Vaters Ozzy

Jack über Ozzy Osbourne: «Er war nicht nur ein Vater für mich»

Weiter spricht Jack Osbourne, der selbst vierfacher Vater ist, auch über die enge Beziehung zu seinem Vater: «Er war nicht nur ein Vater für mich. Er war mein Kollege. Wir haben in so vielen Funktionen zusammengearbeitet.» Und mehr: «Ich war vor Kurzem umgezogen, hatte eine Zeit lang keinen festen Wohnsitz und bin dann wieder bei ihm eingezogen. Er war mein Mitbewohner, als ich Ende 30 war, und es war super. Die Kinder und ich wohnten hier. Er war ein Freund, ein SMS–Kumpel, ein Witzbold.»