Jack White: Verlobung und Blitzhochzeit auf der Bühne

Demnach habe White bei seinem Konzert in Detroit nach der Performance des The-White-Stripes-Songs «Hotel Yorba» um die Hand Jeans angehalten. Den Song habe er mit der The-Black-Belles-Sängerin im Duett gesungen, bevor er vor ihr auf die Knie ging. Den Moment des Antrags veröffentlichte der Künstler später auf Instagram und fügte die Songzeile «Let's get married in a big cathedral by a priest» (Dt.: «Lass einen Priester uns in einer grossen Kathedrale verheiraten») hinzu.