«Jackass»-Star Bam Margera: Nach Haftentlassung in die Suchtklinik

Vom Gefängnis in die Klinik

Margera war am 16. September betrunken am Steuer seines Wagens festgenommen worden, weil er damit gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Verfahren verstiess. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Am Montag erschien der MTV–Star in Handschellen vor Haftrichter Patrick Carmody zu einer Anhörung. Der Richter ordnete die Entlassung aus dem Gefängnis unter einer Auflage an: Margera muss sich unverzüglich in Therapie begeben. Wie Margeras Anwalt Michael T. van der Veen 61) mitteilte, wird sich sein Mandant in einer Einrichtung des Trägers Recovery Centers of America begeben. Die Organisation unterhält mehrere Kliniken zur Suchtbekämpfung an der US–Ostküste. «Die Dauer der Behandlung wird 28 Tage betragen», so sein Anwalt, «es sei denn, Recovery Centers of America hält einen kürzeren Zeitraum für angemessen.»