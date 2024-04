Jackie Chan feiert 70. Geburtstag: Freunde und Kollegen gratulieren

Fans in Sorge um Gesundheit der Material–Arts–Legende

«Ich bin seit 62 Jahren in der Unterhaltungsbranche tätig und ich schätze jeden Moment, denn ich bin in der glücklichen Lage, auch heute noch zu filmen», so Chan weiter in seinem Geburtstags–Post. Der in Hongkong geborene Schauspieler schaffte seinen Hollywood–Durchbruch 1998 mit der Actionkomödie «Rush Hour». Es folgten weitere Blockbuster, die den 70–Jährigen häufig an seine Grenzen brachten: Knochenbrüche, Platzwunden und Co. waren keine Seltenheit.